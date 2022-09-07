



Прокуратура расторгло сделку с офицером, который фотографировал солдат

Главная военная прокуратура приняла решение сегодня, 7 сентября, выйти из соглашения о признании вины, подписанного с подполковником Дэном Шарони.



Решение было принято после тщательного изучения деталей подписанного соглашения, повторных показаний потерпевших и получения их текущей позиции по урегулированию, после чего власти передали Шарони обновленную информацию о намерении выйти из урегулирования и заслушали его позицию по этому вопросу.



Изучив дело в целом и принимая во внимание серьезность правонарушений, приписываемых Шарони, и серьезный вред, который он причинил жертвам, прокурор пришел к выводу, что общественный интерес требует выхода из мирового соглашения. Потерпевшие также были проинформированы о принятом решении.



Согласно подписанному соглашению о признании вины, Шарони должен был признать семьдесят серьезных преступлений, связанных с непристойными действиями, вторжением в частную жизнь, вторжением в компьютерные материалы и другими преступлениями. Офицеру было предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения о вторжении в компьютерные материалы, одному пункту обвинения во вмешательстве в дела офицера военной полиции и одному пункту обвинения в неподобающем поведении.



По достигнутому сторонами соглашению о признании вины, при условии одобрения специального суда, Шарони должны были понизить в звании до рядового, также он должен был выплатить денежную компенсацию потерпевшим, в общей сумме около четверти миллиона шекелей.



После расторжения сделки обвинение потребует фактического тюремного заключения на несколько лет, что будет отображать серьезность его преступлений.



Сделка о признании вины вызвала большой общественный резонанс, и многие жертвы утверждали, что она нанесла им вред и уменьшила серьезность преступлений. Кроме того, военная прокуратура поясняет, что потерпевшие заявили на судебном заседании, что некоторые из них не поняли постановления, что данное им объяснение было неадекватным и недостаточным, а также что им не было предоставлено достаточно времени для выражения позиции по отношению к нему. Большое количество потерпевших выразили свои чувства простым уравнением: сделка о признании вины в том виде, в каком она им представлена, на самом деле означает предпочтение реабилитации преступников перед реабилитацией жертв.

