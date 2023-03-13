



Проклятие коронации Карла III

Звезды массово отказываются выступать на коронации Карла III, которая состоится уже через пару месяцев. В СМИ начинают говорить о возможном проклятии церемонии.



Так Кайли Миноуг отказалась от участия в мероприятии, оценив растущие республиканские настроения в Австралии. Как сообщили инсайдеры Mail on Sunday: “Кайли была почетной британкой на протяжении многих, многих лет и восхищается королевской семьей и всем, что они делают. Но она также преданная австралийка и считала ситуацию в стране, которая могла скоро станет республикой”.



Элтон Джон, Род Стюарт и Гарри Стайлс к сожалению, выступить не смогут из-за занятости в турах, а Эд Ширан, как и Адель “не сможет выступить из-за логистики и предыдущих гастролей”. Есть информация, что именно этих двух артистов особенно желал видеть монарх.