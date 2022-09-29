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Произошел сбой в работе радиостанции "Галей ЦАХАЛ"
29.09.2022 10:36 Алина Груднева

Произошел сбой в работе радиостанции "Галей ЦАХАЛ"

В четверг, 29 сентября, из-за технической неисправности отключилась радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

 
Рухнула также резервная система внщания. 
 
Невозможно ни послушать эфир, ни зайти на сайт.
 
"В течение последних получаса были сбои в вещании Галей ЦАХАЛ из-за технической неисправности. В настоящее время проблема устанавливается. Мы постараемся устранить ее как можно скорее", - сказано в заявлении.
 
В Галей ЦАХАЛ приносят свои извинения слушателям и работают над восстановлением нормального вещания.

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