



Произошел сбой в работе радиостанции "Галей ЦАХАЛ"

В четверг, 29 сентября, из-за технической неисправности отключилась радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Рухнула также резервная система внщания.

Невозможно ни послушать эфир, ни зайти на сайт.

"В течение последних получаса были сбои в вещании Галей ЦАХАЛ из-за технической неисправности. В настоящее время проблема устанавливается. Мы постараемся устранить ее как можно скорее", - сказано в заявлении.

В Галей ЦАХАЛ приносят свои извинения слушателям и работают над восстановлением нормального вещания.