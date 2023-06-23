



Произошел масштабный сбой в работе YouTube



Тысячи пользователей по всему миру жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube. Причина пока не известна, сообщает Downdetector.



По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев, приложения YouTube и Youtube TV были недоступны для тысяч пользователей. Более 13 000 человек сообщили о проблемах с приложением.



Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.

