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Произошел масштабный сбой в работе YouTube
23.06.2023 07:07 Ирина Демьянова

Произошел масштабный сбой в работе YouTube


Тысячи пользователей по всему миру жалуются на сбой в работе видеохостинга YouTube. Причина пока не известна, сообщает Downdetector.

По данным ресурса по мониторингу проблем и сбоев, приложения YouTube и Youtube TV были недоступны для тысяч пользователей. Более 13 000 человек сообщили о проблемах с приложением.

Downdetector сообщает об инциденте только тогда, когда количество сообщений о проблемах значительно превышает типичный объем для этого времени суток.
 

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