Прогулки по "Холму весны" весной
Ну, до того красиво!
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
(В. Высоцкий)
Что я чуть было не попал
В лапы Тель-Авива.
(В. Высоцкий)
В Тель-Авиве есть своя особенная атмосфера. Этот волшебный город очень разный. Неповторимый. Западающий в душу. Недавно в статье мы рассказали вам, что можно посмотреть на юге Тель-Авива - это и Яффо, и Неве-Цедек, и Митхам а-Тахана, и другие места. Сегодня мы с вами отправимся на север «города без перерыва». Северная его часть очень отличается от южной – если на юге мы часто видим смесь левантизма со старой Европой, то север – это уже современность, модерн и природа. Примерно, как Неаполь и Милан в Италии. Но поскольку страна у нас маленькая, все это поместилось в одном замечательном городе.
Итак, отправляемся на прогулку по северному Тель-Авиву.
Если в Нью-Йорке есть Central Park, то в Тель-Авиве есть парк Яркон, тянущийся на многие километры вдоль одноименной реки и предлагающий массу развлечений по выходным и в будни. Кроме традиционных детских площадок и велодорожек, по которым можно покататься на арендованных велосипедах или самокатах, там можно также полазить по отвесным стенам и отправиться в головокружительное приключение по 4-этажному экстрим-комплексу. Подняться в воздух на воздушном шаре и поплавать по реке на лодочках. Посетить парки тропических растений, камней и кактусов. Там легко провести весь уикэнд, не покидая территорию парка и не скучая. Через дорогу находится знаменитый Луна-парк с массой аттракционов, американскими горками и еще более захватывающей «Черной мамбой». Следуя за рекой, парк Яркон упирается в море и в развлекательную зону Старого тель-авивского порта («Намаль Тель-Авив»). Некогда сюда заходили корабли, чтобы увезти в Европу израильские апельсины и авокадо (последний корабль пришвартовался к причалам в 1965 году), а сегодня бывшие ангары порта превратились в магазины, рестораны, концертные площадки. Есть здесь и аттракционы, и ночные клубы, и дискотеки.
Прекрасная набережная, построенная специально для прогулок, тоже не оставит никого равнодушным своей романтикой и красотой. Сразу за южной границей порта начинаются пляжи, которые тянутся до самого Яффо.
Если вы интересуетесь историей, обратите внимание на историко-археологический музей Эрец-Исраэль в районе Рамат-Авив с великолепными коллекциями, среди которых особенно выделяется собрание монет, не уступающее лучшим европейским музеям. Любители прекрасного могут посетить Тель-Авивский музей изобразительных искусств — один из крупнейших в Израиле с большим собранием произведений XVI–XIX веков.
Чтобы успеть всё или хотя бы многое, стоит остановиться на ночлег в удобном и близком к достопримечательностям месте. Например, в комфортабельном отеле Port Tower из группы Isrotel Design. Его центральное расположение и близость к старому порту, пляжу и развлекательным центрам позволяет легко добираться до ресторанов, баров и торговых комплексов в городе. Отель предлагает отдых и релаксацию, кулинарное наслаждение с времяпрепровождением в баре, ресторане или во внутреннем бассейне. В гостинице есть тренажерный зал и сауна. В отеле есть номера для людей с ограниченными физическими возможностями.
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Приезжайте, погуляйте и, возможно, вы влюбитесь в Тель-Авив так же как мы, его жители.