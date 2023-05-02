



Программа для студентов-репатриантов «Олим ле-Академия» расширяется

«Олим ле Академия» - это инновационная программа университета им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве, финансируемая израильскими государственными структурами и адаптированная к нуждам русскоязычных студентов-репатриантов. В связи с высоким спросом и большим количеством записавшихся на первый вступительный экзамен, было принято решение продлить запись до начала июля 2023 г., провести дополнительный экзамен и расширить список предлагаемых специальностей для абитуриентов.



Программа ориентирована на студентов в возрасте от 18 до 27 лет, заинтересованных стать инженерами или бакалаврами естественных наук, и прибывших в Израиль в 2022-2023 годах. В течение первого академического года учащиеся изучают 6 базовых курсов по физике, математическому анализу, линейной алгебре и программированию на русском языке. За каждый курс засчитываются академические баллы, которые учитываются во время дальнейшей учебы в университете на степень бакалавра в области инженерных и естественных наук по одной из следующих дисциплин: программирование, компьютерные системы и технологии, электрика, биомедицина, биотехнология, управление производством, управление базами данных, коммуникации и сети, материаловедение, строительство, геология, механика, химия, биология, физика, математика.



Программа также включает в себя интенсивное изучение иврита (1000 академических часов, предоставляемых Министерством абсорбции при участии Министерства образования). Кроме того, по окончании первого года учебы, в соответствии с результатами экзаменов, участники «Олим ле-Академия» будут зачислены в Университет им. Бен-Гуриона на степень бакалавра без необходимости сдавать психометрический тест, требуемый для поступления в университет.



На протяжении всей программы студенты получают дополнительные индивидуальные занятия, им помогают менторы и консультанты (в программе принимают участие социальный работник и психолог). Программа включает в себя и экскурсии по стране, что позволяет ее участникам познакомиться с историей и традициями Израиля. Есть также возможность получать стипендию (в соответствии с критериями).



Программой руководит профессор кафедры материаловедения университета им. Бен-Гуриона Луиза Меши. Проф. Меши репатриировалась в Израиль в 1990 году в разгар большой алии из бывшего Советского Союза. "В связи с успехом первого потока "Олим ле-Академия" и высоким спросом на ближайший учебный год, мы решили продлить запись на программу, расширить её и провести дополнительный экзамен. Уникальность этой программы заключается в том, что с первого дня обучения, студенты изучают академические курсы на русском языке одновременно с углубленным изучением языка иврит, и после её успешного окончания могут поступить на любую кафедру факультетов инженерных и естественных наук университета имени Бен Гуриона. Такой инновационный подход обеспечит эффективную интеграцию студентов в израильскую систему высшего образования" – говорит профессор Меши.



Алена Кушнир, глава отдела международных связей университета: "Перед нами стоит важнейшая задача - сделать все возможное для того, чтобы помочь молодым людям, у которых не было возможности планировать свой приезд в Израиль, реализовать свой потенциал на благо нашего государства. В прошлом году нам удалось предоставить нашим студентам общежитие и стипендии, очень надеюсь, что и следующий год не станет исключением."



Получить дополнительную информацию, записаться на программу и вступительный экзамен, который состоится 13 июля можно здесь.