



Программа "Детский недетский вопрос" с Сергеем Пархоменко в музее АНУ



Программа «Детский недетский вопрос» в формате «здесь и сейчас» с Сергеем Пархоменко в музее АНУ.



«Детский недетский вопрос», в которой взрослые известные люди отвечают на вопросы, заданные детьми, выходит уже 16 лет. Ее гостями в разное время были: Борис Акунин, Дмитрий Быков, Роман Виктюк, Борис Гребенщиков, Игорь Губерман, Кшиштоф Занусси, Юлий Ким, Светлана Крючкова, Михаил Лабковский, Андрей Макаревич, Юрий Норштейн, Вячеслав Полунин, Константин Райкин, Чулпан Хаматова, Виктор Шендерович, Ефим Шифрин и многие другие.



Первая передача «Детский недетский вопрос» вышла в 2006 году во время второй ливано-израильской войны. Взрослые очень нервничали — долетят или не долетят ракеты до Тель-Авива, и тогда восьмилетний Миша, сын фотографа и журналиста Дмитрия Брикмана, глядя на это спросил: «А зачем люди воюют?» Дмитрий попытался объяснять ему суть арабо-израильского конфликта, но по ходу разговора понял, что вопрос был на порядок глубже и серьезнее чем его ответ. Дмитрий начал собирать детские вопросы и таким образом появилась программа, которая построена на настоящих детских вопросах, которые дети иногда задают взрослым: «Зачем человек рождается?», «Что такое любовь?», «Что такое дружба?» и т.д. Эти вопросы и задаются гостям.



20 декабря стать свидетелями (а значит и участниками) недетского разговора Дмитрия Брикмана с издателем, журналистом, радиоведущим, политическим обозревателем, основателем журнала «Итоги», одним из инициаторов и координаторов проекта «Последний адрес» и сообщества «Диссернет» Сергеем Пархоменко сможете и вы.







Свои гонорары за участие в этом вечере Сергей Пархоменко и Дмитрий Брикман решили направить на покупку генераторов и печек для жителей Украины (через инициативу https://wfu.world/).



Youtube канал программы: youtube.com/c/detskie_nedetskie_voprosy Билеты: tickets.anumuseum.org.il/ru/show/527



20 декабря, АНУ – Музей еврейского народа

Ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив.



*На правах рекламы.