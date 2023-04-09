



Прогноз погоды: жарко и сильные дожди

Погода сегодня, 9 апреля, будет жаркой. Во всех регионах страны ожидается значительное повышение температуры и сильные дожди. Утром в горах будет дуть сильный восточный ветер. Днем - сильные южные ветры, преимущественно на юге страны, возможны локальные песчаные бури.



Сегодня ожидается до 30 градусов тепла. Утром ожидается ливень, сопровождаемый сильным восточным ветром в горах. Днем ожидается переменная облачность.



Прогноз температуры сегодня: Иерусалим 14-26, Тель-Авив 13-23, Хайфа 15-21, Цфат 13-21, Кацрин 11-25, Тверия 14-27, Назарет 12-25, Афула 10-28, Бейт-Шеан. 12-29, Лод 12-28, Ашдод 14-23, Эйн-Геди 23-30, Беэр-Шева 15-31, Мицпе-Рамон 17-28, Эйлат 21-34.



Завтра утром по-прежнему будет жарче, чем обычно, и по-прежнему будет преобладать туман. На юге страны усилится ветер, возможны локальные песчаные бури. Ближе к полудню в район поступит более прохладный и влажный воздух, начнутся локальные ливни, сопровождающиеся грозами, преимущественно на юге и востоке страны. В южном и восточном ручьях сильно возможно паводки. К вечеру дожди ожидаются в других районах.



