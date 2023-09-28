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Прогноз погоды: жара сохраняется, возможен сильный ветер
28.09.2023 09:04 Наталья Богинская

Прогноз погоды: жара сохраняется, возможен сильный ветер

Израильская метеослужба прогнозирует в четверг, 28 сентября, температуру выше средней по сезону, усиление ветра во второй половине дня, а вечером – туман на юге Средиземного моря и в Негеве. 
 

  • В Иерусалиме – 19-32 градусов, 
  • в Тель-Авиве – 21-30, 
  • в Хайфе – 22-28, 
  • в Эйлате – 27-38, 
  • в Беэр-Шеве – 18-36, 
  • в Мицпе-Рамоне – 18-30, 
  • на побережье Мертвого моря – 27-36, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 20-31, 
  • в Ариэле – 23-31, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-39, 
  • на Голанских высотах – 19-35. 
 
Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 28-29 градусов, ветер слабый, умеренный до сильного. 
 
В пятницу и субботу погода особо не изменится, но в воскресенье жара начнет спадать, облачно, местами возможны дожди. 
 

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