



Прогноз погоды: жара сохраняется, возможен сильный ветер

Израильская метеослужба прогнозирует в четверг, 28 сентября, температуру выше средней по сезону, усиление ветра во второй половине дня, а вечером – туман на юге Средиземного моря и в Негеве.



В Иерусалиме – 19-32 градусов,

в Тель-Авиве – 21-30,

в Хайфе – 22-28,

в Эйлате – 27-38,

в Беэр-Шеве – 18-36,

в Мицпе-Рамоне – 18-30,

на побережье Мертвого моря – 27-36,

в Ашкелоне и Ашдоде – 20-31,

в Ариэле – 23-31,

в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-39,

на Голанских высотах – 19-35.



Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 28-29 градусов, ветер слабый, умеренный до сильного.



В пятницу и субботу погода особо не изменится, но в воскресенье жара начнет спадать, облачно, местами возможны дожди.

