Прогноз погоды: жара сохраняется, возможен сильный ветер
Израильская метеослужба прогнозирует в четверг, 28 сентября, температуру выше средней по сезону, усиление ветра во второй половине дня, а вечером – туман на юге Средиземного моря и в Негеве.
- В Иерусалиме – 19-32 градусов,
- в Тель-Авиве – 21-30,
- в Хайфе – 22-28,
- в Эйлате – 27-38,
- в Беэр-Шеве – 18-36,
- в Мицпе-Рамоне – 18-30,
- на побережье Мертвого моря – 27-36,
- в Ашкелоне и Ашдоде – 20-31,
- в Ариэле – 23-31,
- в Тверии и на побережье озера Кинерет – 21-39,
- на Голанских высотах – 19-35.
Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 28-29 градусов, ветер слабый, умеренный до сильного.
В пятницу и субботу погода особо не изменится, но в воскресенье жара начнет спадать, облачно, местами возможны дожди.