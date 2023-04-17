



Прогноз погоды: Жара продлится до середины недели

Погода в понедельник будет приятной, температура вдоль береговой линии, в низинах и в северной части Негева повысится и превысит среднесезонный показатель.



Во вторник ожидается дополнительное повышение температуры, а погода будет жаркой и сухой, особенно на востоке и юге Израиля.



Среда будет жаркой, сухой и туманной в большинстве районов Израиля. Небо будет частично облачным, возможен небольшой дождь. К вечеру усилится ветер, особенно внутри страны. В район войдет холодный влажный фронт, и волна тепла начнет постепенно спадать.



В четверг будет переменная облачность или ясность. Температура начнет падать, став немного ниже среднесезонной, особенно в горах.



Пятница будет переменно-облачной или ясной, с небольшим повышением температуры.