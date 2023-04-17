Новости » Life Style
Прогноз погоды: Жара продлится до середины недели
17.04.2023 09:03 Наталья Богинская

Прогноз погоды: Жара продлится до середины недели

Погода в понедельник будет приятной, температура вдоль береговой линии, в низинах и в северной части Негева повысится и превысит среднесезонный показатель.

Во вторник ожидается дополнительное повышение температуры, а погода будет жаркой и сухой, особенно на востоке и юге Израиля.

Среда будет жаркой, сухой и туманной в большинстве районов Израиля. Небо будет частично облачным, возможен небольшой дождь. К вечеру усилится ветер, особенно внутри страны. В район войдет холодный влажный фронт, и волна тепла начнет постепенно спадать.

В четверг будет переменная облачность или ясность. Температура начнет падать, став немного ниже среднесезонной, особенно в горах.

Пятница будет переменно-облачной или ясной, с небольшим повышением температуры.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы