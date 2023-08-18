Прогноз погоды: Высокая тепловая нагрузка
Тенденция к потеплению, начавшаяся 17 августа, продолжится с повышением температуры и высокой тепловой нагрузкой. Температура воды будет около 31 градуса, а высота может достигать 60 сантиметров.
19 августа и в начале следующей недели существенных изменений не ожидается.
Прогноз температуры:
- Иерусалим 22-33,
- Тель-Авив 29-32,
- Хайфа 25-28,
- Беэр-Шева 23-35,
- Цфат 22-32,
- Кацрин 20-37,
- Тверия 27-38,
- Нацерет 23-32,
- Афула 24-35,
- Бейт-Шан 26-39,
- Лод 25-33,
- Ашдод 25-31,
- Эйн-Геди 30-38,
- Мицпе-Рамон 23-31,
- Эйлат 28-41.