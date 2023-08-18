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Прогноз погоды: Высокая тепловая нагрузка
18.08.2023 08:27 Наталья Богинская

Прогноз погоды: Высокая тепловая нагрузка

Тенденция к потеплению, начавшаяся 17 августа, продолжится с повышением температуры и высокой тепловой нагрузкой. Температура воды будет около 31 градуса, а высота может достигать 60 сантиметров. 

19 августа и в начале следующей недели существенных изменений не ожидается. 

Прогноз температуры: 

  • Иерусалим 22-33, 
  • Тель-Авив 29-32, 
  • Хайфа 25-28, 
  • Беэр-Шева 23-35, 
  • Цфат 22-32, 
  • Кацрин 20-37, 
  • Тверия 27-38, 
  • Нацерет 23-32, 
  • Афула 24-35, 
  • Бейт-Шан 26-39, 
  • Лод 25-33, 
  • Ашдод 25-31, 
  • Эйн-Геди 30-38, 
  • Мицпе-Рамон 23-31, 
  • Эйлат 28-41.

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