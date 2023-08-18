



Прогноз погоды: Высокая тепловая нагрузка

Тенденция к потеплению, начавшаяся 17 августа, продолжится с повышением температуры и высокой тепловой нагрузкой. Температура воды будет около 31 градуса, а высота может достигать 60 сантиметров.



19 августа и в начале следующей недели существенных изменений не ожидается.



Прогноз температуры: