



Прогноз погоды в Израиле на 18 октября: пришло похолодание

В среду, 18 октября, в Израиле ожидается похолодание, а на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди.



По прогнозу синоптиков, высота волн в Средиземном море составит от 40 до 80 сантиметров.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 22 градусов, в Тель-Авиве - до 26.



Хайфа - 24, Цфат - 20, Кацрин - 27, Тверия - 30, Нацерет - 25, Афула - 28, Бейт-Шеан - 30, Лод -27, Ашдод - 26, Эйн-Геди - 31, Беэр-Шева - 26, Мицпе-Рамон - 22, Эйлат - 31.

