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Прогноз погоды в Израиле на 18 октября: пришло похолодание
18.10.2023 07:16 Алина Груднева

Прогноз погоды в Израиле на 18 октября: пришло похолодание

В среду, 18 октября, в Израиле ожидается похолодание, а на севере и в центре страны пройдут кратковременные дожди.

По прогнозу синоптиков, высота волн в Средиземном море составит от 40 до 80 сантиметров.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 22 градусов, в Тель-Авиве - до 26.

Хайфа - 24, Цфат - 20, Кацрин - 27, Тверия  - 30, Нацерет - 25, Афула - 28, Бейт-Шеан - 30, Лод  -27, Ашдод - 26, Эйн-Геди - 31, Беэр-Шева - 26, Мицпе-Рамон - 22, Эйлат - 31.
 

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