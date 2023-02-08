



Израиль: дожди прекратятся, в Иерусалиме может пойти снег

В среду, 8 февраля, в Израиле ожидается похолодание, однако сильный ветер немного ослабнет.



Пройдут с перерывами дожди, постепенно утихнув в полуночи, а на горе Хермон и на Голанах выпадет снег.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 6 градусов, в Тель-Авиве - до 13.



Хайфа - 10, Цфат - 4, Кацрин - 9, Тверия - 14, Нацерет - 9, Афула - 12, Бейт-Шеан - 14, Лод - 13, Ашдод - 14, Эйн-Геди - 17, Беэр-Шева - 11, Мицпе-Рамон - 6, Эйлат - 18.



В высоких районах Иерусалима может выпасть снег.

