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Израиль: дожди прекратятся, в Иерусалиме может пойти снег
08.02.2023 07:07 Алина Груднева

Израиль: дожди прекратятся, в Иерусалиме может пойти снег

В среду, 8 февраля, в Израиле ожидается похолодание, однако сильный ветер немного ослабнет.

Пройдут с перерывами дожди, постепенно утихнув в полуночи, а на горе Хермон и на Голанах выпадет снег.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 6 градусов, в Тель-Авиве - до 13.

Хайфа - 10, Цфат - 4, Кацрин - 9, Тверия - 14, Нацерет - 9, Афула - 12, Бейт-Шеан - 14, Лод - 13, Ашдод - 14, Эйн-Геди - 17, Беэр-Шева - 11, Мицпе-Рамон - 6, Эйлат - 18.

В высоких районах Иерусалима может выпасть снег.
 

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