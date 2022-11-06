



Прогноз погоды в Израиле на 6 ноября: гроза, град и угроза наводнений

В воскресенье, 6 ноября, в Израиле ожидается комфортная погода.

По прогнозу синоптиков, днем ​​усилится ветер, а вечером на севере и в центре пойдет дождь, возможна гроза и град. Возможны наводнения.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 24 градусов, в Тель-Авиве - до 26.

Хайфа - 26, Цфат - 22, Кацрин - 28, Тверия - 30, Нацерет - 27, Афула - 30, Бейт-Шеан - 29, Лод - 27, Ашдод - 26, Эйн-Геди - 27, Беэр-Шева - 27, Мицпе-Рамон - 21, Эйлат - 29.