



Прогноз погоды в Израиле на 29 сентября

В четверг, 29 сентября, в Израиль придет небольшое потепление.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня в прибрежной равнине и горах ожидается сильный северный ветер. Температура воды составит 28 градусов, а высота волн достигнет 40 сантиметров.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 30 градусов, в Тель-Авиве - до 29.

Хайфа - 27, Цфат - 28, Кацрин - 33, Тверия - 36, Нацерет - 29, Афула - 32, Бейт-Шеан - 36, Лод - 32, Ашдод - 29, Эйн-Геди - 35, Беэр-Шева - 34, Мицпе-Рамон - 29, Эйлат - 37.