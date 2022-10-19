



Прогноз погоды в Израиле на 19 октября: небольшое потепление

В среду, 19 октября, в Израиле ожидается небольшое повышение температуры.

По прогнозу синоптиков, в четверг немного похолодает, а в утренние часы на побережье и на севере возможны кратковременные дожди.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до

25 градусов, в Тель-Авиве - до 27.

Хайфа - 24, Беэр-Шева - 29, Цфат - 23, Кацрин - 29, Тверия - 32, Нацерет - 27, Афула - 30, Бейт-Шеан - 32, Лод - 29, Ашдод - 27, Эйн-Геди - 31, Мицпе-Рамон - 24, Эйлат - 33.