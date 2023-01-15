



Прогноз погоды в Израиле на 15 января

В воскресенье, 15 января, в Израиле ожидается пасмурная и дождливая погода.



По прогнозу синоптиков, в центральной части страны осадки прекратятся уже к полудню, однако на севере все же понадобятся зонтики.



Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 13 градусов, в Тель-Авиве - до 17.



Хайфа - 13, Цфат - 9, Кацрин - 13, Тверия - 15, Нацерет - 13, Афула - 16, Бейт-Шеан -19, Лод - 18, Ашдод - 17, Эйн-Геди - 20, Беэр-Шева - 20, Мицпе-Рамон - 12, Эйлат - 21.

