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Прогноз погоды в Израиле на 15 января
15.01.2023 06:40 Алина Груднева

Прогноз погоды в Израиле на 15 января

В воскресенье, 15 января, в Израиле ожидается пасмурная и дождливая погода.

По прогнозу синоптиков, в центральной части страны осадки прекратятся уже к полудню, однако на севере все же понадобятся зонтики.

Днем столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 13 градусов, в Тель-Авиве - до 17.

Хайфа - 13, Цфат - 9, Кацрин - 13, Тверия - 15, Нацерет - 13, Афула - 16, Бейт-Шеан -19, Лод - 18, Ашдод - 17, Эйн-Геди - 20, Беэр-Шева - 20, Мицпе-Рамон - 12, Эйлат - 21.
 

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