



Прогноз погоды: В Израиле дожди

Погода сегодня будет обычной для этого времени. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди преимущественно на береговой части страны.



Высота волн в море от 40 до 80 сантиметров.



Ночью на севере страны и в центре ожидаются дожди, возможны грозы.



Иерусалим 16-25, Тель-Авив 21-28, Хайфа 20-25, Цфат 17-25, Кацрин 18-30, Тверия 20-33, Нецерет 18-28, Афула 18-31, Бейт-Шеан 19-33, Лод 19- 29, Ашдод 20-28, Эйн-Геди 25-32, Беэр-Шева 19-28, Мицпе-Рамон 16-22, Эйлат 23-32.

