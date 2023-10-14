Новости » Life Style
Прогноз погоды: В Израиле дожди
14.10.2023 07:20 Катя Шульц

Прогноз погоды: В Израиле дожди

Погода сегодня будет обычной для этого времени. Переменная облачность, местами возможны небольшие  дожди преимущественно на береговой части страны.

Высота волн в море от 40 до 80 сантиметров.

Ночью на севере страны и в центре ожидаются дожди, возможны грозы.

Иерусалим 16-25, Тель-Авив 21-28, Хайфа 20-25, Цфат 17-25, Кацрин 18-30, Тверия 20-33, Нецерет 18-28, Афула 18-31, Бейт-Шеан 19-33, Лод 19- 29, Ашдод 20-28, Эйн-Геди 25-32, Беэр-Шева 19-28, Мицпе-Рамон 16-22, Эйлат 23-32.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы