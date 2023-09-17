



Прогноз погоды: тепло и ясно

В воскресенье, 17 сентября, в Израиле ожидается ясная погода. Температура будет нормальной для этого сезона. Завтра погода по-прежнему будет ясной, температура немного повысится, преимущественно в горах и во внутренних районах страны.



Прогноз температуры: Иерусалим 18-29, Тель-Авив 22-30, Хайфа 23-27, Цфат 18-27, Кацрин 20-33, Тверия 22-35, Нацерет 20-30, Афула 21-33, Бейт-Шеан. 21-36, Лод 20-31, Ашдод 22-30, Эйн-Геди 27-35, Беэр-Шева 19-32, Мицпе-Рамон 20-26, Эйлат 26-37.

