



Прогноз погоды: Снижение температуры и дожди на севере

По данным Метеорологической службы (IMS), в среду, 20 сентября в Израиле ожидаются небольшие осадки на фоне похолодания. Также немного упадет температура, особенно внутри страны и в горах, а на севере возможны дожди.



Температурный прогноз на сегодня:

Иерусалим 18-27,

Тель-Авив 25-30,

Хайфа 23-27,

Цфат 18-25,

Кацрин 19-32,

Тверия 23-34,

Назарет 20-29,

Афула 22-32,

Бейт-Шеан 23-35,

Лод 23-31,

Ашдод 23-30,

Эйн-Геди 28-34,

Беэр-Шева 21-31,

Мицпа-Рамон 19-25,

Эйлат 27-36.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, ветер слабый до умеренного, облачность – переменная.



С завтрашнего дня и вплоть до субботы температура вновь повысится, будет жарко.