Прогноз погоды: Снижение температуры и дожди на севере
По данным Метеорологической службы (IMS), в среду, 20 сентября в Израиле ожидаются небольшие осадки на фоне похолодания. Также немного упадет температура, особенно внутри страны и в горах, а на севере возможны дожди.
Температурный прогноз на сегодня:
- Иерусалим 18-27,
- Тель-Авив 25-30,
- Хайфа 23-27,
- Цфат 18-25,
- Кацрин 19-32,
- Тверия 23-34,
- Назарет 20-29,
- Афула 22-32,
- Бейт-Шеан 23-35,
- Лод 23-31,
- Ашдод 23-30,
- Эйн-Геди 28-34,
- Беэр-Шева 21-31,
- Мицпа-Рамон 19-25,
- Эйлат 27-36.
С завтрашнего дня и вплоть до субботы температура вновь повысится, будет жарко.