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Прогноз погоды: Снижение температуры и дожди на севере
20.09.2023 09:11 Наталья Богинская

Прогноз погоды: Снижение температуры и дожди на севере

По данным Метеорологической службы (IMS), в среду, 20 сентября в Израиле ожидаются небольшие осадки на фоне похолодания. Также немного упадет температура, особенно внутри страны и в горах, а на севере возможны дожди.

Температурный прогноз на сегодня: 

  • Иерусалим 18-27, 
  • Тель-Авив 25-30, 
  • Хайфа 23-27, 
  • Цфат 18-25, 
  • Кацрин 19-32, 
  • Тверия 23-34, 
  • Назарет 20-29, 
  • Афула 22-32, 
  • Бейт-Шеан 23-35, 
  • Лод 23-31, 
  • Ашдод 23-30, 
  • Эйн-Геди 28-34, 
  • Беэр-Шева 21-31, 
  • Мицпа-Рамон 19-25, 
  • Эйлат 27-36. 
Температура воды у побережья Средиземного моря – 29-30 градусов, ветер слабый до умеренного, облачность – переменная. 
 
С завтрашнего дня и вплоть до субботы температура вновь повысится, будет жарко. 
 

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