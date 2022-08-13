



Прогноз погоды: похолодание в горах, море опасно для купания

Сегодня ожидается похолодание, жара спадет сильнее всего в горах.



Утром в прибрежной равнинной части ожидается переменная облачность, днем ​​прояснится.



Море опасно для купания, ожидаются волны до метра высотой. Температура воды будет около 30 градусов.



Прогноз температуры на субботу:

Иерусалим 18-28,

Тель-Авив 26-31,

Хайфа 23-28,

Цфат 18-27,

Кацрин 19-33,

Тверия 24-35,

Нацерет 21-30,

Афула 23-33,

Бейт-Шеан. 24-36, Лод 24-32,

Ашдод 25-31,

Эйн-Геди 28-36,

Беэр-Шева 23-32,

Мицпе-Рамон 20-27,

Эйлат 27-38.