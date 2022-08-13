Прогноз погоды: похолодание в горах, море опасно для купания
Сегодня ожидается похолодание, жара спадет сильнее всего в горах.
Утром в прибрежной равнинной части ожидается переменная облачность, днем прояснится.
Море опасно для купания, ожидаются волны до метра высотой. Температура воды будет около 30 градусов.
Прогноз температуры на субботу:
Иерусалим 18-28,
Тель-Авив 26-31,
Хайфа 23-28,
Цфат 18-27,
Кацрин 19-33,
Тверия 24-35,
Нацерет 21-30,
Афула 23-33,
Бейт-Шеан. 24-36, Лод 24-32,
Ашдод 25-31,
Эйн-Геди 28-36,
Беэр-Шева 23-32,
Мицпе-Рамон 20-27,
Эйлат 27-38.