



Прогноз погоды: по-прежнему жарко и влажно

По данным метеослужбы, в понедельник, 11 сентября, Израиль ожидает жаркая погода и высокая степень влажности. Температура поднимется и будет выше, чем в среднем по сезону, облачность – переменная, ветер – слабый.



В Иерусалиме – 19-32 градусов,

в Тель-Авиве – 25-32,

в Хайфе – 23-28,

в Эйлате – 26-39,

в Беэр-Шеве – 21-36,

в Мицпе-Рамоне – 21-31,

на побережье Мертвого моря – 28-36,

в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33,

в Ариэле – 20-32,

в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36,

на Голанских высотах – 21-33.



Вода у побережья Средиземного моря прогреется 29-30 градусов, ветер слабый, будет ощущаться влажность.



Во вторник – жарко, температура будет расти. Ожидается, что среду-четверг жара пойдет на спад.

