Прогноз погоды: по-прежнему жарко и влажно
По данным метеослужбы, в понедельник, 11 сентября, Израиль ожидает жаркая погода и высокая степень влажности. Температура поднимется и будет выше, чем в среднем по сезону, облачность – переменная, ветер – слабый.
- В Иерусалиме – 19-32 градусов,
- в Тель-Авиве – 25-32,
- в Хайфе – 23-28,
- в Эйлате – 26-39,
- в Беэр-Шеве – 21-36,
- в Мицпе-Рамоне – 21-31,
- на побережье Мертвого моря – 28-36,
- в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33,
- в Ариэле – 20-32,
- в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36,
- на Голанских высотах – 21-33.
Вода у побережья Средиземного моря прогреется 29-30 градусов, ветер слабый, будет ощущаться влажность.
Во вторник – жарко, температура будет расти. Ожидается, что среду-четверг жара пойдет на спад.