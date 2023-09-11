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Прогноз погоды: по-прежнему жарко и влажно
11.09.2023 09:01 Наталья Богинская

Прогноз погоды: по-прежнему жарко и влажно

По данным метеослужбы, в понедельник, 11 сентября, Израиль ожидает жаркая погода и высокая степень влажности. Температура поднимется и будет выше, чем в среднем по сезону, облачность – переменная, ветер – слабый.
 

  • В Иерусалиме – 19-32 градусов, 
  • в Тель-Авиве – 25-32, 
  • в Хайфе – 23-28, 
  • в Эйлате – 26-39, 
  • в Беэр-Шеве – 21-36, 
  • в Мицпе-Рамоне – 21-31, 
  • на побережье Мертвого моря – 28-36, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 22-33, 
  • в Ариэле – 20-32, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-36, 
  • на Голанских высотах – 21-33. 
 
Вода у побережья Средиземного моря прогреется  29-30 градусов, ветер слабый, будет ощущаться влажность.  
 
Во вторник – жарко, температура будет расти. Ожидается, что среду-четверг жара пойдет на спад. 
 

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