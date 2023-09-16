



Прогноз погоды: ожидается небольшая облачность

Погода сегодня, на Рош ха-Шана, будет теплой, с нормальной для этого сезона температурой. Ожидается переменная облачность с прояснениями. Высота морских волн будет достигать 50 сантиметров, а температура воды – до 29 градусов.



Прогноз температуры: Иерусалим 18-29, Тель-Авив 22-30, Хайфа 23-27, Цфат 18-27, Кацрин 20-33, Тверия 22-35, Нацерет 20-30, Афула 21-33, Бейт-Шеан. 21-36, Лод 20-31, Ашдод 22-30, Эйн-Геди 27-35, Беэр-Шева 19-32, Мицпе-Рамон 20-26, Эйлат 26-37.