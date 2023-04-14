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Прогноз погоды: Ощутимое повышение температуры
14.04.2023 09:03 Наталья Богинская

Прогноз погоды: Ощутимое повышение температуры

Сегодня ожидается переменная облачность со значительным повышением температуры, которая останется несколько ниже сезонной нормы.
Ночью ожидается переменная облачность, на севере страны усилится ветер.

Согласно прогнозам метеослужбы, в субботу будет переменная облачность с значительным повышением температуры. Утром в северных горах будет дуть восточный ветер.

В воскресенье ожидается ясная погода или переменная облачность. Температура воздуха будет немного выше, чем обычно для этого сезона.

Понедельник должен быть преимущественно ясным, температура продолжит повышаться на севере и во внутренних районах страны.

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