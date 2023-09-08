Прогноз погоды: один из самых жарких дней в году
По данным метеослужбы, 8 сентября ожидается один из самых жарких дней в году; температура будет выше, чем в среднем по сезону, малоооблачно, влажно.
- В Иерусалиме – 26-37,
- в Тель-Авиве – 24-36,
- в Хайфе – 22-32,
- в Эйлате – 30-43,
- в Беэр-Шеве – 25-41,
- в Мицпе-Рамоне – 23-35,
- на побережье Мертвого моря – 30-40,
- в Ашкелоне и Ашдоде – 23-36,
- в Ариэле – 28-38,
- в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-43,
- на Голанских высотах – 21-39.
Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, будет ощущаться сильная влажность.
Минздрав призывает граждан не забывать о рекомендациям врачей, в особенности это касается людей из групп риска, в том числе маленьких детей. Желательно минимально выходить на улицу и находиться в помещениях с кондиционером. И пить как можно больше воды.
9-10 сентября будет менее жарко. Однако в 11 сентября температура вновь вырастет.