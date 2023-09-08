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Прогноз погоды: один из самых жарких дней в году
08.09.2023 07:25 Наталья Богинская

Прогноз погоды: один из самых жарких дней в году

По данным метеослужбы, 8 сентября ожидается один из самых жарких дней в году; температура будет выше, чем в среднем по сезону, малоооблачно, влажно. 
  

  • В Иерусалиме – 26-37,
  • в Тель-Авиве – 24-36, 
  • в Хайфе – 22-32, 
  • в Эйлате – 30-43, 
  • в Беэр-Шеве – 25-41, 
  • в Мицпе-Рамоне – 23-35, 
  • на побережье Мертвого моря – 30-40, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 23-36, 
  • в Ариэле – 28-38, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-43, 
  • на Голанских высотах – 21-39. 
 
Температура воды у побережья Средиземного моря – 30 градусов, будет ощущаться сильная влажность. 
 
Минздрав призывает граждан не забывать о рекомендациям врачей, в особенности это касается людей из групп риска, в том числе маленьких детей. Желательно минимально выходить на улицу и находиться в помещениях с кондиционером. И пить как можно больше воды. 
 
9-10 сентября будет менее жарко. Однако в 11 сентября температура вновь вырастет. 
 

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