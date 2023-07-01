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шторм берег
01.07.2023 07:27 Наталья Богинская

Прогноз погоды: нормальный для сезона

Погода в субботу будет нормальной для сезона, с сильной тепловой нагрузкой в ​​Араве и долине и умеренной тепловой нагрузкой в ​​других районах. 
Ночью влажность еще не высокая. 

Волны на море по-прежнему высокие и опасные для купания, могут достигать более 60 см. Температура воды – около 27 градусов.

Прогноз температуры днем и вечером: 

  • Иерусалим 18-29, 
  • Тель-Авив 23-28, 
  • Хайфа 22-27, Цфат 19-28, 
  • Кацрин 17-34, 
  • Тверия 23-36, 
  • Нацерет 19-31, 
  • Афула 20-34, 
  • Бейт-Шеан. 22-37, 
  • Лод 22-31, 
  • Ашдод 22-29, 
  • Эйн-Геди 27-37, 
  • Беэр-Шева 20-33, 
  • Мицпе-Рамон 21-28, 
  • Эйлат 24-38.

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