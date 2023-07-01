



Прогноз погоды: нормальный для сезона

Погода в субботу будет нормальной для сезона, с сильной тепловой нагрузкой в ​​Араве и долине и умеренной тепловой нагрузкой в ​​других районах.

Ночью влажность еще не высокая.



Волны на море по-прежнему высокие и опасные для купания, могут достигать более 60 см. Температура воды – около 27 градусов.



Прогноз температуры днем и вечером: