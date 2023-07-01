Прогноз погоды: нормальный для сезона
Погода в субботу будет нормальной для сезона, с сильной тепловой нагрузкой в Араве и долине и умеренной тепловой нагрузкой в других районах.
Ночью влажность еще не высокая.
Волны на море по-прежнему высокие и опасные для купания, могут достигать более 60 см. Температура воды – около 27 градусов.
Прогноз температуры днем и вечером:
- Иерусалим 18-29,
- Тель-Авив 23-28,
- Хайфа 22-27, Цфат 19-28,
- Кацрин 17-34,
- Тверия 23-36,
- Нацерет 19-31,
- Афула 20-34,
- Бейт-Шеан. 22-37,
- Лод 22-31,
- Ашдод 22-29,
- Эйн-Геди 27-37,
- Беэр-Шева 20-33,
- Мицпе-Рамон 21-28,
- Эйлат 24-38.