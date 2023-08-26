



Прогноз погоды: Неизменная жара и повышенная влажность на побережье





По данным метеорологов, 26 августа температура существенно не изменится. Будет по-прежнему жарко, ожидается переменная облачность, на побережье – повышенная влажность.



В Иерусалиме – 18-30 градусов,

в Тель-Авиве – 24-31,

в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 26-38,

в Беэр-Шеве – 21-34,

в Мицпе-Рамоне – 21-28,

на побережье Мертвого моря – 30-37,

в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-31,

в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36,

на Голанских высотах – 22-36.



Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер слабый – до умеренного.



Ожидается, что до вторника жара сохранится, и температура существенно не изменится.

