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Прогноз погоды: Неизменная жара и повышенная влажность на побережье
26.08.2023 10:36 Евгения Маркова

Прогноз погоды: Неизменная жара и повышенная влажность на побережье



По данным метеорологов, 26 августа температура существенно не изменится. Будет по-прежнему жарко, ожидается переменная облачность, на побережье – повышенная влажность. 
 

  • В Иерусалиме – 18-30 градусов, 
  • в Тель-Авиве – 24-31, 
  • в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 26-38, 
  • в Беэр-Шеве – 21-34, 
  • в Мицпе-Рамоне – 21-28, 
  • на побережье Мертвого моря – 30-37, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-31, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36, 
  • на Голанских высотах – 22-36. 
 
Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер слабый – до умеренного. 
 
Ожидается, что до вторника жара сохранится, и температура существенно не изменится. 
 

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