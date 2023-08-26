Прогноз погоды: Неизменная жара и повышенная влажность на побережье
По данным метеорологов, 26 августа температура существенно не изменится. Будет по-прежнему жарко, ожидается переменная облачность, на побережье – повышенная влажность.
- В Иерусалиме – 18-30 градусов,
- в Тель-Авиве – 24-31,
- в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 26-38,
- в Беэр-Шеве – 21-34,
- в Мицпе-Рамоне – 21-28,
- на побережье Мертвого моря – 30-37,
- в Ашкелоне и Ашдоде – 25-30, в Ариэле – 20-31,
- в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-36,
- на Голанских высотах – 22-36.
Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер слабый – до умеренного.
Ожидается, что до вторника жара сохранится, и температура существенно не изменится.