



Прогноз погоды: на севере и в центре небольшое похолодание

Погода будет переменная облачность, на севере и в центре страны местами ожидаются небольшие дожди.



Температура воздуха будет немного ниже обычной для сезона, а ночью на прибрежной равнине может моросить дождь.



Завтра будет ощущаться небольшое повышение температур, и они будут нормальными для сезона.



В выходные существенных изменений температуры не ожидается.



Иерусалим 16-23, Тель-Авив 22-27, Хайфа 21-25, Цфат 16-22, Кацрин 18-27, Тверия 21-31, Нецерет 19-26, Афула 20-29, Бейт-Шеан 21-31, Лод 20- 28, Ашдод 20-28, Эйн-Геди 25-31, Беэр-Шева 18-26, Мицпе-Рамон 16-22, Эйлат 24-32.

