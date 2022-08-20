



Прогноз погоды на 20 августа: в Израиль вернулась жара

В субботу, 20 августа, практически по всей территории Израиля ожидается экстремальная жара.

По словам синоптиков, температура воды в Средиземном море достигнет 30 градусов, а высота волн - 50 сантиметров.

Днём столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 30 градусов, в Тель-Авиве - аналогично.

Хайфа - 28, Цфат - 28, Кацрин - 34, Тверия - 37, Нацерет - 32, Афула - 35, Бейт-Шеан - 38, Лод - 33, Ашдод - 31, Эйн-Геди - 37, Беэр-Шева - 36, Мицпе-Рамон - 30, Эйлат - 40.