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Прогноз погоды на 20 августа: в Израиль вернулась жара
20.08.2022 06:22 Алина Груднева

Прогноз погоды на 20 августа: в Израиль вернулась жара

В субботу, 20 августа, практически по всей территории Израиля ожидается экстремальная жара.

 
По словам синоптиков, температура воды в Средиземном море достигнет 30 градусов, а высота волн - 50 сантиметров. 
 
Днём столбик термометра в Иерусалиме поднимется до 30 градусов, в Тель-Авиве - аналогично.
 
Хайфа - 28, Цфат - 28, Кацрин - 34, Тверия - 37, Нацерет - 32, Афула - 35, Бейт-Шеан - 38, Лод - 33, Ашдод - 31, Эйн-Геди - 37, Беэр-Шева - 36, Мицпе-Рамон - 30, Эйлат - 40.

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