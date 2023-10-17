



Прогноз погоды: дожди

Сегодня, во вторник 17 октября, будет переменная облачность. Возможны моросящие дожди, в основном вдоль прибрежной равнины. Будет небольшое повышение температуры в горах и внутри страны.



Ночью дождь постепенно усилится.



Высота волн в Средиземном море - 50-80 см.



Иерусалим 16-22, Тель-Авив 21-27, Хайфа 20-24, Цфат 16-22, Кацрин 17-27, Тверия 20-31, Нецерет 18-27, Афула 18-30, Бейт-Шеан 19-31, Лод 19- 28, Ашдод 20-27, Эйн-Геди 24-31, Беэр-Шева 18-26, Мицпе-Рамон 16-22, Эйлат 23-32.

