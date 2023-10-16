



Прогноз погоды: дожди в центре и на севере страны

Сегодня температура будет ниже, чем обычно для этого времени в сезоне. На севере и в центре страны местами пройдут дожди.



На севере Негева также возможен небольшой дождь. Присутствует малая вероятность наводнений в ручьях Иудейской пустыни и Мертвого моря. С полудня дождь постепенно прекратится.



Ночью будет переменная облачность, а на побережье будет моросить.



Иерусалим 16-21, Тель-Авив 21-27, Хайфа 18-24, Цфат 14-20, Кацрин 17-25, Тверия 19-29, Нецерет 17-24, Афула 17-27, Бейт-Шеан 20-29, Лод 19- 27, Ашдод 21-27, Эйн-Геди 24-30, Беэр-Шева 18-25, Мицпе-Рамон 16-21, Эйлат 22-31.