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Прогноз погоды: Будет жарко, но температура немного упадет
21.08.2023 08:29 Наталья Богинская

Прогноз погоды: Будет жарко, но температура немного упадет

Согласно данным синоптиков,  21 августа ожидается понижение температуры – до уровня средней по сезону – и переменная облачность. Отмечается, что на побережье возможна повышенная влажность. 
 

  • в Иерусалиме – 19-30 градусов, 
  • в Тель-Авиве – 25-31, 
  • в Хайфе – 24-28, 
  • в Эйлате – 27-39, 
  • в Беэр-Шеве – 23-33, 
  • в Мицпе-Рамоне – 23-29, 
  • на побережье Мертвого моря – 30-37, 
  • в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31, 
  • в Ариэле – 21-30, 
  • в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-35, 
  • на Голанских высотах – 22-35. 
 
Также ожидается, что температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер – слабый. 

 С 22 по 24 августа по-прежнему будет жарко. 

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