



Прогноз погоды: Будет жарко, но температура немного упадет

Согласно данным синоптиков, 21 августа ожидается понижение температуры – до уровня средней по сезону – и переменная облачность. Отмечается, что на побережье возможна повышенная влажность.



в Иерусалиме – 19-30 градусов,

в Тель-Авиве – 25-31,

в Хайфе – 24-28,

в Эйлате – 27-39,

в Беэр-Шеве – 23-33,

в Мицпе-Рамоне – 23-29,

на побережье Мертвого моря – 30-37,

в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31,

в Ариэле – 21-30,

в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-35,

на Голанских высотах – 22-35.



Также ожидается, что температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер – слабый.



С 22 по 24 августа по-прежнему будет жарко.