Прогноз погоды: Будет жарко, но температура немного упадет
Согласно данным синоптиков, 21 августа ожидается понижение температуры – до уровня средней по сезону – и переменная облачность. Отмечается, что на побережье возможна повышенная влажность.
- в Иерусалиме – 19-30 градусов,
- в Тель-Авиве – 25-31,
- в Хайфе – 24-28,
- в Эйлате – 27-39,
- в Беэр-Шеве – 23-33,
- в Мицпе-Рамоне – 23-29,
- на побережье Мертвого моря – 30-37,
- в Ашкелоне и Ашдоде – 27-31,
- в Ариэле – 21-30,
- в Тверии и на побережье озера Кинерет – 28-35,
- на Голанских высотах – 22-35.
Также ожидается, что температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 31⁰С, ветер – слабый.
С 22 по 24 августа по-прежнему будет жарко.