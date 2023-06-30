



Прогноз: Погода стабильная, море опасно для купания

Погода сегодня и в течение всей недели будет летней и нормальной для сезона.



Сильные тепловые нагрузки будут ощущаться на юге и востоке страны, умеренные – на побережье и в горах.



В выходные на море будут высокие волны, что опасно для купания. Высота волн составит до 80 сантиметров, а температура воды составит 27 градусов.



Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером: