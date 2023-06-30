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пляж
30.06.2023 07:25 Евгения Маркова

Прогноз: Погода стабильная, море опасно для купания

Погода сегодня и в течение всей недели будет летней и нормальной для сезона. 

Сильные тепловые нагрузки будут ощущаться на юге и востоке страны, умеренные – на побережье и в горах. 

В выходные на море будут высокие волны, что опасно для купания. Высота волн составит до 80 сантиметров, а температура воды составит 27 градусов. 

Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером: 

  • Иерусалим 17-27, 
  • Тель-Авив 23-27, 
  • Хайфа 22-26, 
  • Цфат 18-26, 
  • Кацрин 17-32, 
  • Тверия 22-34, 
  • Назарет 19-28, 
  • Афула 20-31, 
  • Бейт-Шеан. 22-34, 
  • Лод 21-29, 
  • Ашдод 21-29, 
  • Эйн-Геди 27-35, 
  • Беэр-Шева 19-32, 
  • Мицпе-Рамон 21-27, 
  • Эйлат 24-37.

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