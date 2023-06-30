Прогноз: Погода стабильная, море опасно для купания
Погода сегодня и в течение всей недели будет летней и нормальной для сезона.
Сильные тепловые нагрузки будут ощущаться на юге и востоке страны, умеренные – на побережье и в горах.
В выходные на море будут высокие волны, что опасно для купания. Высота волн составит до 80 сантиметров, а температура воды составит 27 градусов.
Прогноз температуры сегодня и сегодня вечером:
- Иерусалим 17-27,
- Тель-Авив 23-27,
- Хайфа 22-26,
- Цфат 18-26,
- Кацрин 17-32,
- Тверия 22-34,
- Назарет 19-28,
- Афула 20-31,
- Бейт-Шеан. 22-34,
- Лод 21-29,
- Ашдод 21-29,
- Эйн-Геди 27-35,
- Беэр-Шева 19-32,
- Мицпе-Рамон 21-27,
- Эйлат 24-37.