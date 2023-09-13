



Прогноз: к концу 2024 года в Израиле будет жить 10 млн человек

К концу 2024 года в Израиле будет проживать более 10 миллионов человек, к концу 2048-го - 15 миллионов и 20 миллионов - к концу 2065 года.



Об этом свидетельствует отчет центрального статистического бюро, опубликованный в преддверии Рош ха-Шана.



В настоящее время в Израиле проживает около 9,795 миллиона человек. 73% израильтян - евреи, 21% - арабы и 6% определяются как "прочие". За последний год население выросло примерно на 194 000 человек.



Родилось около 172 000 детей, скончались примерно 48 000 израильтян. Более того, в Израиле появилось около 66 тысяч новых репатриантов.