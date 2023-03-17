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Профсоюз учителей продолжает забастовку
17.03.2023 11:11 Евгения Маркова

Профсоюз учителей продолжает забастовку

Организация учителей объявила, что частично закроет школы, а занятия в воскресенье в 10-м классе во всех общеобразовательных учреждениях начнутся в 12:00.

Организация заявила, что "в свете пренебрежительного и позорного поведения Министерства финансов по отношению к учителям средней школы и его унизительных и оскорбительных предложений мы решили усилить меры".

Председатель организации учителей Ран Эрез заявил: "Мы не остановимся, пока зарплата учителей, начинающих работать в средней школе, не составит минимум 12 тысяч шекелей, и соответственно повысится зарплата учителей-ветеранов".

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