



Профессору педагогики грозит увольнение за высказывание о двух полах человека

Студенты Университета Уок в Южном Мэне в Портленде требуют увольнения Кристи Хаммер, профессора педагогики, после того, как она сказала классу на курсе "Создание позитивной среды обучения", что существует только два биологических пола человека.



Согласно отчету Mail Online, только один ученик из всего класса согласился со словами Хаммер, а среди остальных учеников, участвовавших в обсуждении, это вызвало бурю негодования. Большинство из них утверждали, что существует спектр как для гендерного, так и для биологического пола.



Студентка Элизабет Либигер сказала, что она почувствовала личный выпад против нее, и это потому, что она определяет себя как гендерквир — гендерная идентичность, которая может состоять из идентификации как мужчины и женщины вместе, в различных комбинациях, или полностью отличной и отдельной от них обоих.



Университет предложил разработать альтернативный курс для текущего класса, но не стал предпринимать репрессивные меры против профессора.



"Мы разработали альтернативную программу для этого класса и откроем новый раздел этого курса для тех студентов, которые хотят перевестись. Первоначальный раздел, преподаваемый профессором Хаммер, будет продолжен для любого студента, который хочет остаться в классе", — сказал представитель университета.

