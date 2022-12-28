



Проектировщики дорог готовятся к тому, что к 2100 году в Израиле потеплеет на 4°

Прошлым летом рекордная жара в Великобритании привели к расплавлению дорожного покрытия во многих частях страны. Чтобы справиться с критичной ситуацией власти срочно вывели на дороги пескоразбрасыватели, которые обычно задействуют, когда идет снег.



В Израиле, где температура в южных частях страны может быть выше 40°C, таких ситуаций не возникало. Но всего через 80 лет в этом регионе будет значительно жарче. Метеорологическая служба Израиля предсказывает среднее повышение температуры на 4 °C по сравнению со средним значением за период с 1988 по 2017 года.



Дорожная служба учитывает в инженерных расчетах при проектировании и ремонте дорог множество факторов, среди которых не только высокие температуры, но и растущая интенсивность движения, увеличение количества большегрузов на дорогах, а также риски затопления из-за сильных ливней и паводков.



Кроме того, в расчетах необходимо учитывать риски землетрясений, учитывая близость Израиля к тектонически активному сирийско-африканскому разлому.



Дорожные инженеры ищут материалы, которые являются более устойчивыми и способными лучше справляться с экстремальными условиями.

В одном из примеров компания запустила пилотную программу, в рамках которой резиновая смесь из старых покрышек интегрировалась в асфальт на двух дорогах в районе Хадера в центральном Израиле.



Спустя год эксплуатации усиленная резиной поверхность оказалась более эластичной и более устойчивой к экстремальным температурам, чем обычный асфальт. Ремонт такой дороге потребуется через более длительные интервалы, что поможет снизить затраты на техническое обслуживание.



Другой экспериментальный проект предусматривает использование в дорожном строительстве стекло и строительный мусор, что существенно дешевле, чем гравий, добытый и транспортируемый из Иудеи и Самарии.



Совместно с Технионом — Израильским технологическим институтом в Хайфе, компания Netivei Israel ищет альтернативы битуму. Это форма нефти и, следовательно, ископаемое топливо, при производстве которого в атмосферу выбрасываются парниковые газы.



Компания также рассматривает инициативы, опробованные в других странах мира, по окрашиванию дорог в более светлый цвет , чтобы они меньше поглощали солнечное тепло.