Проект safetradebinaryoptions.com — профессинальный контент для трейдеров
Большое количество сайтов и руководств по трейдингу и Форексу,
противоречивые прогнозы и эксперты, не вызывающие доверия – беда Рунета.
Многие уже потеряли деньги на неумелой торговле, а кто-то боится ошибиться с
выбором и не хочет рисковать последними сбережениями.
Портал safetradebinaryoptions.com – пример того, как команда профессионалов
создает экспертный контент. Площадка была создана в первую очередь для
любителей финансового мира и несет исключительно информационный
характер.
Зачем создавался проект?
Главные цели площадки – это:
Зачем создавался проект?
Главные цели площадки – это:
1. Давать полную информацию о том, как торговать криптовалютой и
действовать на финансовых рынках.
2. Публиковать обзоры и информацию о надежных брокерах, которым
можно доверять.
3. Размещать инструкции по работе с самыми эффективными
инструментами и обучать правильному использованию
аналитических сервисов.
4. Обучать эффективным методикам ведения торговли на основных
площадках.
Эти цели – приоритет компании при создании любого контента для портала.
Как работает обучающий блог?
На площадке существует блог, где есть пошаговые инструкции и инструменты
Как работает обучающий блог?
На площадке существует блог, где есть пошаговые инструкции и инструменты
для брокера на любом этапе своей карьеры. В этом разделе можно найти
информацию о:
● движении рынка;
● прогнозировании изменения курсов;
● криптовалютах;
● торговле через метатрейдер;
● бинарных опционах.
Что ещё есть на сайте?
Сайт сοстοит из нескοльких разделοв, οфοрмленных в οтдельные страницы и
Что ещё есть на сайте?
Сайт сοстοит из нескοльких разделοв, οфοрмленных в οтдельные страницы и
сοбранные в меню. Пοпасть в любοй раздел мοжнο именнο через негο.
Среди страниц сайта: Аналитика, Бинарные брοкеры, Фοрекс брοкеры,
Криптοвалюта. Каждая из страниц фοкусируется на кοнкретнοй теме и разделе
рынка, чтο пοзвοляет легкο οриентирοваться на сайте.
В первых разделах есть инструкции пο регистрации, инфοрмация οб активах и
οсοбеннοстях реализации сделοк, а также метοдики тοргοвли для пοлучения
прибыли.
В Аналитике нахοдятся инструменты для анализа текущей рынοчнοй ситуации и
сοставления прοгнοзοв. Этοт раздел – οтдельный мир внутри пοртала, в кοтοрοм
легкο οриентирοваться.
При наличии вοпрοсοв к кοманде ресурса мοжнο οбратиться через сοциальные
сети. Мессенджеры и ссылки распοлοжены в пοдвале сайта.
Какие инструменты и сервисы есть на сайте?
Качественные инструменты аналитики – залог успешной торговли на любой
Какие инструменты и сервисы есть на сайте?
Качественные инструменты аналитики – залог успешной торговли на любой
бирже. На сайте их можно найти в разделе Аналитика. Например, там
представлены такие сервисы, как:
1. Онлайн-график бинарных опционов
На нем вы сможете отслеживать самые актуальные данные по активам и
планировать дальнейшие действия.
Система также предлагает актуальные индикаторы с удобными настройками,
которые помогают точно определить, когда лучше совершить сделку.
2. Сводный технический анализ
Как получить точную информацию, необходимую для открытия торговых
позиций? В этом поможет сводный технический анализ. Он имеет дело с
точными данными и позволяет сделать прогноз для осуществления успешной
сделки.
3. Действующий экономический и налоговый календарь
Подобный календарь для трейдера – очень важный инструмент. С помощью него
возможно сделать прогноз на поднятие или падение цены. В календарь также
включены ключевые события и глобальные новости.
4. Календарь отчётности
В этом разделе находится график публикации квартальных финансовых отчетов
компаний. В течение всего сезона отчётности календарь позволяет отслеживать
результаты своей деятельности в качестве инвестора.
5. Сервис по предоставлению актуальных курсов валют
Несколько интерактивных инструментов, которые позволят отследить курсы
валют и криптовалют, а также быстро произвести конвертацию по оптимальному
курсу.
6. Калькулятор доходности
Главная цель этого инструмента – рассчитать доходность торгов на опционах и
других активах. Взаимодействие крайне простое – вводите нужные данные и
получаете точный результат.
И многие другие полезные инструменты.
Выводы
Торговля любыми активами, будь то бинарные опционы или криптовалюты,
имеет множество рисков. Особенно для новичков без опыта. При создании
платформы команда в первую очередь думала именно о них. Ведь курсов,
обещающих прибыль без особых затрат и знаний – много, а качественной
информации мало.
На площадке инвесторы найдут обзоры популярных бирж и все необходимые
инструменты с описанием и инструкциями. Перед началом любых торгов
рекомендуется познакомиться со всей представленной информацией и освоить
теоретическую базу. Именно это – залог успешной торговли и прибыли.