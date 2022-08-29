



Проект safetradebinaryoptions.com — профессинальный контент для трейдеров

Большое количество сайтов и руководств по трейдингу и Форексу,

противоречивые прогнозы и эксперты, не вызывающие доверия – беда Рунета.

Многие уже потеряли деньги на неумелой торговле, а кто-то боится ошибиться с

выбором и не хочет рисковать последними сбережениями.



Портал safetradebinaryoptions.com – пример того, как команда профессионалов

создает экспертный контент. Площадка была создана в первую очередь для

любителей финансового мира и несет исключительно информационный







Зачем создавался проект?



Главные цели площадки – это: характер.Главные цели площадки – это:

1. Давать полную информацию о том, как торговать криптовалютой и

действовать на финансовых рынках.

2. Публиковать обзоры и информацию о надежных брокерах, которым

можно доверять.

3. Размещать инструкции по работе с самыми эффективными

инструментами и обучать правильному использованию

аналитических сервисов.

4. Обучать эффективным методикам ведения торговли на основных

площадках.



Эти цели – приоритет компании при создании любого контента для портала.



Как работает обучающий блог?



На площадке существует блог, где есть пошаговые инструкции и инструменты

для брокера на любом этапе своей карьеры. В этом разделе можно найти

информацию о:

● движении рынка;

● прогнозировании изменения курсов;

● криптовалютах;

● торговле через метатрейдер;

● бинарных опционах.



Что ещё есть на сайте?



Сайт сοстοит из нескοльких разделοв, οфοрмленных в οтдельные страницы и

сοбранные в меню. Пοпасть в любοй раздел мοжнο именнο через негο.

Среди страниц сайта: Аналитика, Бинарные брοкеры, Фοрекс брοкеры,

Криптοвалюта. Каждая из страниц фοкусируется на кοнкретнοй теме и разделе

рынка, чтο пοзвοляет легкο οриентирοваться на сайте.



В первых разделах есть инструкции пο регистрации, инфοрмация οб активах и

οсοбеннοстях реализации сделοк, а также метοдики тοргοвли для пοлучения

прибыли.



В Аналитике нахοдятся инструменты для анализа текущей рынοчнοй ситуации и

сοставления прοгнοзοв. Этοт раздел – οтдельный мир внутри пοртала, в кοтοрοм

легкο οриентирοваться.



При наличии вοпрοсοв к кοманде ресурса мοжнο οбратиться через сοциальные

сети. Мессенджеры и ссылки распοлοжены в пοдвале сайта.



Какие инструменты и сервисы есть на сайте?



Качественные инструменты аналитики – залог успешной торговли на любой

бирже. На сайте их можно найти в разделе Аналитика. Например, там

представлены такие сервисы, как:



1. Онлайн-график бинарных опционов

На нем вы сможете отслеживать самые актуальные данные по активам и

планировать дальнейшие действия.

Система также предлагает актуальные индикаторы с удобными настройками,

которые помогают точно определить, когда лучше совершить сделку.



2. Сводный технический анализ

Как получить точную информацию, необходимую для открытия торговых

позиций? В этом поможет сводный технический анализ. Он имеет дело с

точными данными и позволяет сделать прогноз для осуществления успешной

сделки.



3. Действующий экономический и налоговый календарь

Подобный календарь для трейдера – очень важный инструмент. С помощью него

возможно сделать прогноз на поднятие или падение цены. В календарь также

включены ключевые события и глобальные новости.



4. Календарь отчётности

В этом разделе находится график публикации квартальных финансовых отчетов

компаний. В течение всего сезона отчётности календарь позволяет отслеживать

результаты своей деятельности в качестве инвестора.



5. Сервис по предоставлению актуальных курсов валют





Несколько интерактивных инструментов, которые позволят отследить курсы Несколько интерактивных инструментов, которые позволят отследить курсы

валют и криптовалют, а также быстро произвести конвертацию по оптимальному

курсу.



6. Калькулятор доходности

Главная цель этого инструмента – рассчитать доходность торгов на опционах и

других активах. Взаимодействие крайне простое – вводите нужные данные и

получаете точный результат.

И многие другие полезные инструменты.



Выводы

Торговля любыми активами, будь то бинарные опционы или криптовалюты,

имеет множество рисков. Особенно для новичков без опыта. При создании

платформы команда в первую очередь думала именно о них. Ведь курсов,

обещающих прибыль без особых затрат и знаний – много, а качественной

информации мало.



На площадке инвесторы найдут обзоры популярных бирж и все необходимые

инструменты с описанием и инструкциями. Перед началом любых торгов

рекомендуется познакомиться со всей представленной информацией и освоить

теоретическую базу. Именно это – залог успешной торговли и прибыли.