



Проект МИД: старшеклассники расскажут миру об Израиле

Уникальный проект, инициированный министром иностранных дел Эли Коэном, научит старшеклассников рассказывать миру об Израиле в социальных сетях, сообщает IsraelHayom.



Это уникальная программа, которая финансируется Министерством иностранных дел и будет реализована во всех местных органах власти в Израиле, и предназначена для создания целевой группы молодежи под эгидой МИД.



Группа старшеклассников будет работать в свете многих проблем, с которыми сталкивается Израиль на международной арене, такие как отсутствие осведомленности и необходимых действий перед лицом распространения лжи и дезинформации против Еврейского Государства в мире.

