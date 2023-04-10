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Проект МИД: старшеклассники расскажут миру об Израиле
10.04.2023 07:14 Евгения Маркова

Проект МИД: старшеклассники расскажут миру об Израиле

Уникальный проект, инициированный министром иностранных дел Эли Коэном, научит старшеклассников рассказывать миру об Израиле в социальных сетях, сообщает IsraelHayom.

Это уникальная программа, которая финансируется Министерством иностранных дел и будет реализована во всех местных органах власти в Израиле, и предназначена для создания целевой группы молодежи под эгидой МИД.

Группа старшеклассников будет работать в свете многих проблем, с которыми сталкивается Израиль на международной арене, такие как отсутствие осведомленности и необходимых действий перед лицом распространения лжи и дезинформации против Еврейского Государства в мире.
 

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