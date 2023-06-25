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Продюсер Пригожин задумался о смене фамилии
25.06.2023 19:32 Алина Груднева

Продюсер Пригожин задумался о смене фамилии

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин решил отказаться от своей фамилии из-за бунта основател ЧВК "Вагнер» Евгения Пригожина.

Об этом сообщает "Комсомольская правда".

"Мне нравится моя фамилия, не хочется с ней расставаться. Но был же такой Немирович-Данченко. Вот и мне можно стать, например, Перфилов. Может, хоть это мне немного поможет?"— отметил он.

По словам Пригожина, вчера он получил огромное количество мемов и сообщений по поводу его однофамильца.

"К счастью, никаких угроз мне не поступало, только шутки. Ну что ж, пусть уж лучше меня троллят, если стране от этого станет спокойнее", — отметил Пригожин.

 

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