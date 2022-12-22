



Продолжительность жизни в США достигла рекордно низкого уровня

Средняя продолжительность жизни в США достигла рекордного низкого с 1996 года уровня.



По данным ABC News , причиной стали коронавирус и передозировки наркотиками.



Так, ожидаемая продолжительность жизни в США снизилась с 77 лет в 2020 году до 76,4 года в 2021-м.



Такие выводы были сделаны на фоне двух отчетов, опубликованных Национальным центром статистики здравоохранения CDC.



Эксперты установили, что уровень смертности в США увеличился на 5,3% в прошлом году, с 835,4 на 100 000 человек в 2020-м до 879,7 на 100 000 в 2021 году.



Среди основных причин смертности также указываются болезни сердца и рак. От COVID в прошлом году умерли 460 000 американцев.

