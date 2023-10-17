



Продолжается эвакуация украинцев из Израиля

В связи с обострившимся израильско-палестинским конфликтом из Израиля продолжают эвакуировать украинских граждан, сообщает пресс-служба посольства Украины.



"16 октября в 22:38 по местному времени, из аэропорта Бен Гурион (Тель Авив) в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство из которых женщины и дети", - отмечается в сообщении.



Сообщается, что посольство оказало необходимое содействие и консульскую помощь соотечественникам.