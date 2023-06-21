



Продлен арест блогерши, задолжавшей миллиард в РФ

В среду, 21 июня, Пресненский суд Москвы продлил домашний арест блогерши Елены Блиновской.



Она будет находиться под арестом еще как минимум месяц - до 26 июля.



В ходе заседании Блиновская расплакалась, пожаловавшись, что ей очень давит браслет. Она просила хоть иногда позволять ей прогуливаться по поселку, где находится ее роскошный особняк. Но слезы не разжалобили судью.



Напомним, что ее задержали в апреле за неуплату налогов. Блогерша задолжала около миллиарда рублей, из которых возместила около 30 млн.



Суд арестовал 35 ее иностранных счетов. Более того, будет наложен арест на совместное с супругом имущество.



