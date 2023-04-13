



Продажи владельца Louis Vuitton подскочили на фоне роста спроса в Китае

Продажи LVMH резко выросли, так как китайские покупатели оправились от самых строгих в мире карантинов и стали тратить деньги на предметы роскоши от владельца Louis Vuitton, пишет Bloomberg.



В первом квартале органические продажи крупнейшего подразделения группы, занимающегося одеждой и аксессуарами выросли на 18%. Это почти в два раза больше, чем ожидали аналитики.



В Европе также наблюдался значительный рост на фоне высокого спроса со стороны местных покупателей и туристов. Рост в США оставался стабильным.



Акции LVMH выросли более чем на 20% в этом году, так как спад спроса в Китае начал отступать. В 2022 году на Азию без учета Японии пришлось 30% продаж, по сравнению с 35% в предыдущем году, поскольку строгие меры по борьбе с Ковидом снизили спрос на сумочки Christian Dior и кольца Tiffany.



Продажи подразделения парфюмов выросли на 28% в первом квартале, что является самым сильным показателем роста среди всех подразделений.