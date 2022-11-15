



Продажи автобиографии Нетаниягу достигли 40 000 экземпляров

В понедельник продажи автобиографии лидера партии “Ликуд”, выпущенной в прошлом месяце, преодолели 40-тысячную отметку. Автор пообещал написать еще один том “Биби: моя история”.



На мероприятии, организованном издателем издания книги Shibolet Press в центре “Бегин” в Иерусалиме, 73-летний Нетаниягу сказал, что в прошлом он “умер трижды по политическим мотивам”, и перечислил свои в 1999 и 2006 годах и его отстранение от должности на выборах полтора года назад.



“Не все получают некрологи три раза в жизни”, — сказал он, отметив, что “они были не такими приятными”. По словам автора, что преимущество истории, написанной им самим имеет в том, что она состоит из внутренних знаний, недоступных его предыдущим биографам.



На мероприятии Бенджамин Тривакс, председатель Израильской ассоциации книгоиздателей, вручил Нетаниягу платиновую награду за масштабное достижение, “когда такое количество экземпляров книги было продано менее чем за месяц после ее выпуска”