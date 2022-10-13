



"Продавец парфюмерии" Илон Маск продолжает троллить Twitter

Продавец парфюмерии Илон Маск обратился к своим подписчикам в Twitter:

"Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить Twitter"

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Недавно американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сменил свой статус в Twitter, подписав свой аккаунт "Продавец парфюмерии".Илон Маск уже продал серию новых духов "Burnt Hair", выручив $1 млнСамый богатый человек в мире Илон Маск учуял новую возможность заработать на причудливых продуктах, выпустив духи под названием "Burnt Hair", которые, по его словам, были проданы в количестве 10 000 флаконов и принесли миллион долларов всего за несколько часов."С таким именем, как у меня, вхождение в парфюмерный бизнес было неизбежным - почему я так долго боролся с этим?" - написал Маск в Твиттере.Флакон этого парфюма стоит $100 за флакон и начнёт поставляться в первом квартале 2023 года.Маск уже выпускал текилу под собственной маркой Tesla в 2020 году. Его Boring Company, фирма по прокладке тоннелей, стоимость которой в последний раз оценивалась в $5,7 млрд, в начале 2018 года продала огнеметы по $500 за штуку, выручив $10 млн. Он также продал 50 000 шляп под брендом Boring Company, пишет Bloomberg.