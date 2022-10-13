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"Продавец парфюмерии" Илон Маск продолжает троллить Twitter
13.10.2022 16:56 Евгения Маркова

"Продавец парфюмерии" Илон Маск продолжает троллить Twitter

Продавец парфюмерии Илон Маск обратился к своим подписчикам в Twitter:
"Пожалуйста, купите мои духи, чтобы я мог купить Twitter"

Недавно американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сменил свой статус в Twitter, подписав свой аккаунт "Продавец парфюмерии".

Илон Маск уже продал серию новых духов "Burnt Hair", выручив $1 млн

Самый богатый человек в мире Илон Маск учуял новую возможность заработать на причудливых продуктах, выпустив духи под названием "Burnt Hair", которые, по его словам, были проданы в количестве 10 000 флаконов и принесли миллион долларов всего за несколько часов.

"С таким именем, как у меня, вхождение в парфюмерный бизнес было неизбежным - почему я так долго боролся с этим?" - написал Маск в Твиттере.

Флакон этого парфюма стоит $100 за флакон и начнёт поставляться в первом квартале 2023 года.

Маск уже выпускал текилу под собственной маркой Tesla в 2020 году. Его Boring Company, фирма по прокладке тоннелей, стоимость которой в последний раз оценивалась в $5,7 млрд, в начале 2018 года продала огнеметы по $500 за штуку, выручив $10 млн. Он также продал 50 000 шляп под брендом Boring Company, пишет Bloomberg.

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