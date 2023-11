Проблема есть – проблемы не будет: какую "фишку" получит iPhone 16

Вопрос с охлаждением – болезненный для многих владельцев моделей iPhone 15. Жалоб на это так много, что компании Apple ничего другого не остается, как решить проблему. Более того, уже заявлено о внедрении новаторской технологии, но только в будущий iPhone – 16-й. Ожидается, что эта модель телефона будет оснащена графеновой системой охлаждения, которая и решит проблемы, связанные с перегревом.



По крайней мере, об этом сообщает сайт MacRumors со ссылкой на инсайдера, известного как Kosutami.



В недавнем сообщении на платформе X (Twitter) инсайдер раскрыл, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть дополнительно оборудованы металлическими корпусами аккумуляторов для снижения нагрева.



