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Проблема есть – проблемы не будет: какую "фишку" получит iPhone 16 | Фото: pixabay.com
19.11.2023 00:26 Mignews.ua

Проблема есть – проблемы не будет: какую "фишку" получит iPhone 16

Вопрос с охлаждением – болезненный для многих владельцев моделей iPhone 15. Жалоб на это так много, что компании Apple ничего другого не остается, как решить проблему. Более того, уже заявлено о внедрении новаторской технологии, но только в будущий iPhone – 16-й. Ожидается, что эта модель телефона будет оснащена графеновой системой охлаждения, которая и решит проблемы, связанные с перегревом.

По крайней мере, об этом сообщает сайт MacRumors со ссылкой на инсайдера, известного как Kosutami.

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В недавнем сообщении на платформе X (Twitter) инсайдер раскрыл, что Apple активно разрабатывает систему графенового охлаждения для будущей линейки iPhone 16. Кроме того, утверждается, что модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут быть дополнительно оборудованы металлическими корпусами аккумуляторов для снижения нагрева.
 


Графен обладает высокой теплопроводностью, превышая по этому параметру медь, используемую в текущих моделях iPhone. Apple уже некоторое время проявляет интерес к графену в контексте регулирования температурного режима, подтверждая это патентами, связанными с применением материала для рассеивания тепла в портативных устройствах.

Кроме того, несколько лет назад Apple совершила переход аккумуляторов Apple Watch Series 7 из корпуса из черной фольги на металлический, что делает аналогичное изменение iPhone очень вероятным, напоминает РБК-Украина.

В современных смартфонах увеличивается производительность, но возникающая при этом проблема перегрева становится все более актуальной. В частности, владельцы моделей iPhone 15 Pro сообщают о проблемах с нагревом устройств, которые иногда становятся неудобными для держания в руках.

Напомним, что на Phone 15 нашли скрытую защиту от подделок.
 

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