



Пробил потолок рейтинга. Историческое достижение 14 канала

Интервью Биньямина Нетаниягу в программе "Патриоты" на 14 канале вечером 13 апреля собрало 9,3% зрителей, в то время как фильм "Освободить Шули" Кешет получил 9,3%, "Море Невухим" на Решет получил 6,3%, а сборник "Зэ о зэ" на КАН 11 получил 4,8.



Биньямин Нетаниягу дал интервью в прайм-тайм в программе "Патриоты" на 14-м канале, но интервью прошло не совсем гладко, и во время передачи произошел сбой, который нарушил последовательность трансляции. Канал утверждает, что это злонамеренный сбой со стороны противников Нетаниягу, и даже заявил, что подаст жалобу в полицию. Однако сбой не повлиял на рейтинг канала, который зарегистрировал историческое достижение и получил 9,3 процента просмотров.



В разделе новостей лидирует выпуск 12-го канала с 14,3, 14-й канал с 7,4 процентами зрителей, за ним следуют 13-й с 6,6 процентами, Хадашот КАН 11 с 3,8 процентами.

