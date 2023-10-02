



Призовой фонд $100 000: Израильская компания ищет "дальновидного" художника

Израильская компания Artlist, специализирующаяся на креативных технологиях и используемая миллионами цифровых авторов и известными брендами, создала призовой фонд в размере 100 тысяч долларов для "дальновидного" художника с "нестандартной" идеей.



"Этот фонд даст нам возможность помочь цифровым авторам развивать свой талант, реализовать свои самые страстные увлечения и творить без ограничений", – заявил Айра Бельски, соучредитель и генеральный директор компании.



С помощью фонда Artlist 100K Fund компания стремится "расширить возможности творцов". Программа, по их словам, призвана "усилить творческий потенциал во всем мире" и "отметить" "аутентичный" видеоконтент. Цель программы – поддержать художников, которые хотят "представить свои истории, свои уникальные взгляды и разнообразный мир, в котором мы живем".



Компания Artlist была основана в 2016 году и в последние годы позиционирует себя на мировом рынке благодаря нескольким продуктам, включая одноименную универсальную платформу для создателей цифрового видео.



У компании более 20 млн клиентов – от индивидуальных создателей контента до крупных корпораций, таких как Apple, Netflix, Google, Nike, Ikea, Coca-Cola, Mercedes Benz и др. Теперь они хотят поощрить автора, который до 12 октября заполнит форму и представит в социальных сетях 90-секундный видеоролик со своей "самой безумной идеей" и расскажет, "что бы он сделал со 100 000 долларов США".



В конкурсе могут принять участие создатели контента со всего мира, независимо от того, являются ли они клиентами платформы израильской компании или нет.