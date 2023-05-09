



Привет, я Алиса, Я руководитель сервиса "Финансовая репатриация"!

Не ошибусь, если скажу, что добрая половина "тыквенной алии" слышала о нас. Кто-то лично воспользовался услугами, кого-то привело "сарафанное радио" или прямые эфиры в ФБ. Многие давно подписаны на наш канал в Телеграмм ( https://t.me/moneyisraelrussia).



Кстати, там мы рассказываем не только о себе, но и о том, как устроена банковская система Израиля, даем лайфхаки. Поэтому количество подписчиков стремительно приближается к 2 тысячам!



Почти год сервис "Финансовая репатриация" существует и помогает новым репатриантам. Из простого обменного сервиса, мы выросли в крепкую команду "экстренной финансовой помощи", ставшую остро необходимой после жестких банковских санкций. Когда израильские банки начали массово отказывать своим русским клиентам и бояться любых "русских" денег, нас стали просить о помощи.



Природная коммуникабельность, экономическое и юридическое образование, иврит и израильская хуцпа у меня всегда с собой, поэтому стало получаться! Сейчас же к этому добавился опыт, связи, подобралась классная команда профессионалов, появились серьезные партнеры.



За год работы мы помогли сделать больше тысячи переводов и получили за все время только один отказ! Да и с этой проблемой потом успешно справились.



Почему надо помогать людям с переводом денег в израильский банк?



Потому что, даже спустя год, любая неправильная запятая в документе, или отсутствие справки, или плохое настроение банкаит могут стать поводом для отказа в переводе. Вас могут "развернуть" даже без изучения комплаенс-досье. А просто потому, что вы "напугали" рядового сотрудника городского отделения банка – ведь в филиалах часто сидят малоопытные операционисты.



Все, что надо в таких случаях делать – разговаривать с ними грамотно. А вот как раз это мы отлично умеем! И обладаем всем, чтобы вы могли успешно пройти всю процедуру комплаенс без лишних походов в банк.



А вот еще 5 ключевых преимуществ работы с нами:

- Мы можем разговаривать с банками на их языке (и это не только про иврит!)

- Знаем как собрать "железобетонный" пакет документов подтверждающих легальность вашего дохода. Какие выписки нести, какими справками страховаться.

- Умеем согласовывать SWIFT переводы на любые суммы от 2 дней до 10 дней

- Даем пошаговую инструкцию как действовать, чтобы увидеть деньги на счету

- Знаем куда в какие именно банки нужно идти, чтобы там не боялись переводов из России и умели их делать.



В общем, если вы недавно в Израиле, продали недвижимость, собрали свои сбережения на счете и не знаете что делать дальше – добро пожаловать!



Кому к нам точно ходить не нужно?



Тем, кто разбирается в финансах, кто хорошо говорит на иврите, кто знаком с работой израильских банков и просто уверен в себе. Кто не боится ошибиться и кого не пугают каверзные вопросы названия документов. В этом случае вы легко справитесь без нас.



Нам останутся лишь те, кто отчаялся и кому действительно нужна помощь.

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