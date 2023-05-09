Привет, я Алиса, Я руководитель сервиса "Финансовая репатриация"!
Не ошибусь, если скажу, что добрая половина "тыквенной алии" слышала о нас. Кто-то лично воспользовался услугами, кого-то привело "сарафанное радио" или прямые эфиры в ФБ. Многие давно подписаны на наш канал в Телеграмм ( https://t.me/moneyisraelrussia).
Кстати, там мы рассказываем не только о себе, но и о том, как устроена банковская система Израиля, даем лайфхаки. Поэтому количество подписчиков стремительно приближается к 2 тысячам!
Почти год сервис "Финансовая репатриация" существует и помогает новым репатриантам. Из простого обменного сервиса, мы выросли в крепкую команду "экстренной финансовой помощи", ставшую остро необходимой после жестких банковских санкций. Когда израильские банки начали массово отказывать своим русским клиентам и бояться любых "русских" денег, нас стали просить о помощи.
Природная коммуникабельность, экономическое и юридическое образование, иврит и израильская хуцпа у меня всегда с собой, поэтому стало получаться! Сейчас же к этому добавился опыт, связи, подобралась классная команда профессионалов, появились серьезные партнеры.
За год работы мы помогли сделать больше тысячи переводов и получили за все время только один отказ! Да и с этой проблемой потом успешно справились.
Почему надо помогать людям с переводом денег в израильский банк?
Потому что, даже спустя год, любая неправильная запятая в документе, или отсутствие справки, или плохое настроение банкаит могут стать поводом для отказа в переводе. Вас могут "развернуть" даже без изучения комплаенс-досье. А просто потому, что вы "напугали" рядового сотрудника городского отделения банка – ведь в филиалах часто сидят малоопытные операционисты.
Все, что надо в таких случаях делать – разговаривать с ними грамотно. А вот как раз это мы отлично умеем! И обладаем всем, чтобы вы могли успешно пройти всю процедуру комплаенс без лишних походов в банк.
А вот еще 5 ключевых преимуществ работы с нами:
- Мы можем разговаривать с банками на их языке (и это не только про иврит!)
- Знаем как собрать "железобетонный" пакет документов подтверждающих легальность вашего дохода. Какие выписки нести, какими справками страховаться.
- Умеем согласовывать SWIFT переводы на любые суммы от 2 дней до 10 дней
- Даем пошаговую инструкцию как действовать, чтобы увидеть деньги на счету
- Знаем куда в какие именно банки нужно идти, чтобы там не боялись переводов из России и умели их делать.
В общем, если вы недавно в Израиле, продали недвижимость, собрали свои сбережения на счете и не знаете что делать дальше – добро пожаловать!
Кому к нам точно ходить не нужно?
Тем, кто разбирается в финансах, кто хорошо говорит на иврите, кто знаком с работой израильских банков и просто уверен в себе. Кто не боится ошибиться и кого не пугают каверзные вопросы названия документов. В этом случае вы легко справитесь без нас.
Нам останутся лишь те, кто отчаялся и кому действительно нужна помощь.
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